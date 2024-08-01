В Татарстане из-за ДТП закрыли движение по трассе М5

Движение транспорта по трассе М5 в Татарстане временно закрыли из-за произошедшего ДТП. Об этом сообщает «Волго-вятскуправтодор».

«Движение на участке км 1267+700 автомобильной дороги М5 “Урал” временно закрыто для всех видов транспорта», – говорится в сообщении.

По предварительным данным республиканской Госавтоинспекции, водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым авто «КамАЗ». В результате удара водитель и два пассажира легковушки скончались на месте. Обстоятельства ДТП выясняются. По данным ведомства, 65-летний водитель Nissan заходился за рулем в утомленном состоянии.

UPD (10.00). Движение восстановлено.