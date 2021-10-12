В Татарстане из-за аномальной погоды производство сельхозпродукции упало почти на 14%

В Татарстане за восемь месяцев 2021 года из-за жары и засухи производство продукции сельского хозяйства снизилось почти на 14%. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики республики Олег Пелевин на заседании Комитета Государственного Совета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Аномальные погодные условия в этом году негативно отразились на показателях сельского хозяйства республики. По итогам января — августа объем продукции сельского хозяйства снизился на 13,8% в сопоставимых ценах относительно соответствующего периода прошлого года», — рассказал докладчик.

По словам Пелевина, в 2021 году объем сельскохозяйственной продукции ожидается в сопоставимых ценах на уровне 81,7% к прошлому году, в том числе в растениеводстве — 65,2%, а в животноводстве — 99,2%.

Первый замминистра экономики отметил, что аграрии собрали 2,3 млн тонн зерна, что почти в 3,5 раза превышает показатель схожего по погодным условия 2010 года. В Татарстане также собрали около 1 млн тонн сахарной свеклы, свыше 300 тыс. тонн маслосемян, почти 1 млн тонн картофеля и овощей.

«Повсеместная система внедрения влагонакопляющих, влагосберегающих и прогрессивных технологий в области формирования урожая позволили в этом году пережить засуху с меньшими потерями по сравнению с 2010 годом», — констатировал докладчик.

По имеющимся оценкам, в структуре экономики Татарстана доля сельского хозяйства и производства пищевой продукции составляет более 8%.

В прошлом году в республике было произведено сельскохозяйственной продукции на 263,4 млрд рублей, индекс производства составил 104%. Татарстан за 2020 год по объему валовой продукции сельского хозяйства сохранил четвертое место среди регионов России и первое место в Приволжском федеральном округе.