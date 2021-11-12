В Татарстане из-за аномальной погоды производство сельхозпродукции снизилось почти на 12%

В Татарстане из-за аномальной погоды производство сельскохозяйственной продукции снизилось почти на 12% по итогам девяти месяцев 2021 года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на заседании Комитета Государственного Совета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Аномальные погодные условия в текущем году негативно отразились на показателях в сельском хозяйстве республики. По итогам девяти месяцев текущего года объем валовой продукции, учитывая все категории хозяйств, снизился на 11,9% в сопоставимых ценах относительно соответствующего периода прошлого года и составил 88,1%, по России за аналогичный период сокращение на 4,7%», — рассказал глава Минсельхозпрода.

Всего за девять месяцев 2021 года в Татарстане объем производства сельскохозяйственной продукции составил 191,3 млрд рублей.

При этом, по словам Зяббарова, за такой же период предприятия пищевой и перерабатывающей отрасли показали положительную динамику производства, которая составила 169,3 млрд рублей с ростом к аналогичному периоду прошлого года почти на 15%. Отмечается рост производства крупы на 30%, колбасных изделий — на 15%, молочной продукции — на 12%, кисломолочных продуктов — на 11% и макаронных изделий — на 1%.

В целом по республике собрано 2,4 млн тонн зерновых при средней урожайности 15,8 центнера с гектара. По данным Татарстанстата, за девять месяцев этого года собрано 800,2 тыс. тонн картофеля. Валовой сбор сахарной свеклы составил 1 млн 353 тыс. тонн при урожайности 265 центнера с гектара. На сегодня переработано 747 тыс. тонн сахарной свеклы, выход сахара составляет 16%.

Кроме того, собрано 240 тыс. тонн овощей открытого и закрытого грунта при урожайности 256 центнера с гектара. Заготовлено 1 млн 138 тыс. тонн кормов. Под урожай следующего года посеяны озимые зерновые культуры на площади 478,8 тыс. гектаров.