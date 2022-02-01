В Татарстане из-за аномальной погоды производство сельхозпродукции снизилось на 20%

В Татарстане за прошлый год производство сельхозпродукции снизилось на 19,9% по сравнению с 2020 годом и составило 237,2 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Аномальные погодные условия прошлого года негативно отразились на показателях в сельском хозяйстве республики», – сказал докладчик.

По словам Залакова, в этом году перед агропромышленным комплексом республики стоит задача по наращиванию конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и повышению финансовой устойчивости предприятий отрасли.

«В 2022 году производство сельскохозяйственной продукции, согласно прогнозу, составит порядка 110% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года, в том числе в растениеводстве – 126%, животноводстве – 100%», – отметил он.

Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия подчеркнул, что в первом квартале 2022 года аграрии получат почти 3 млрд рублей, что «послужит хорошим подспорьем для них перед весенне-полевыми работами».