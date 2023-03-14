В Татарстане из-за африканской чумы свиней число кабанов снизили с 6 тыс. до 800 голов

В Татарстане численность диких кабанов снизили с 6 тыс. до 800 голов. Мероприятия были направлены на недопущение распространения африканской чумы свиней. Об этом сообщил председатель Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Федор Батков на заседании Комитета Государственного Совета Татарстана по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Африканская чума свиней — большой вызов для всей России. Основной вид распространения — произведенная продукция. Заболевание также распространяется через кабанов. Мы вынуждены были на протяжении ряда лет проводить мероприятия по снижению их численности. Другого выхода нет», — пояснил докладчик.

По словам Баткова, африканская чума свиней может нанести большой урон охотничьим хозяйствам, поэтому необходимо регулировать численность диких кабанов. Кроме того, такая работа важна для продовольственной безопасности, добавил он.

В настоящее время в России разрабатывается вакцина против африканской чумы свиней, которая должна быть готова к 2024 году, подчеркнул председатель Госкомитета по биоресурсам.