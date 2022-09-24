В Татарстане из расписания выведут восемь поездов и сократят маршруты трех электричек

В Татарстане в октябре из расписания будут выведены восемь пригородных поездов и сокращены маршруты трех электричек, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«График движения пригородных поездов изменится в связи с переходом на зимний период и сезонным снижением пассажиропотока», — пояснили в пресс-службе.

В частности, с 1 октября по субботам и воскресеньям перестанут ходить электрички №6001 Казань — Тюрлема и №6476 Тюрлема — Арск.

С понедельника по пятницу с 3 октября не будут курсировать поезда №6001 Казань — Свияжск, №6476 Свияжск — Арск, №6440 Казань — Арск и №6431 Арск — Казань.

Выводятся из расписания с 14 октября электрички №6383 Казань — Йошкар-Ола по пятницам, субботам и воскресеньям, с 15 октября — №6382 Йошкар-Ола — Казань по субботам, воскресеньям и понедельникам.

Кроме того, с 1 октября сократится маршрут следования пригородного поезда №6420 Казань — Вятские Поляны. Он будет следовать сообщением Казань — Кукмор по действующему расписанию. Ежедневное отправление со станции Казань назначено на 6.04, прибытие в Кукмор — на 8.57.

Электричка №6425 Вятские Поляны — Казань будет курсировать сообщением Кукмор — Казань по действующему расписанию. Ежедневно со станции Кукмор поезд будет отправляться в 12.06 и прибывать в Казань в 15.04.

Сократится также маршрут пригородного поезда №6479 Бирюли — Волжск. С 17 октября он будет ходить сообщением Бирюли — Краснозаринск по действующему расписанию. В частности, отправление со станции Бирюли — в 18.27, прибытие на станцию Краснозаринск — в 20.22 ежедневно.

При этом с 1 октября назначается поезд №6434 Казань — Арск. Он ежедневно будет отправляться со станции Казань в 13.14 и прибывать в Арск в 14.52.