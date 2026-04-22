В Татарстане из магазина изъяли немаркированные электронные сигареты и жевательный табак

В Зеленодольске правоохранители выявили продажу электронных сигарет и жевательного табака без обязательной маркировки. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

По данным ведомства, в ходе проверки была обнаружена 291 единица немаркированной продукции, общая стоимость товаров превысила 228 тыс. рублей. Незаконно находящаяся в торговом обороте продукция изъята, говорится в сообщении.