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Ру Тат
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Экология
24 февраля 2022  23:29
Наталья Рыбакова

В Татарстане из Камы вытащили затонувший понтон с резервуарами для нефтепродуктов

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Благодаря бдительности жителей Алексеевского района Татарстана экологи предотвратили загрязнение Камы нефтепродуктами. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ. 

«В Волжско-Камское территориальное управление Министерства экологии и природных ресурсов РТ обратились жители села Саконы Алексеевского района. Рядом с одним из островов на Каме они обнаружили затонувший понтон с резервуарами для нефтепродуктов. Специалисты незамедлительно выехали на место. Факт природоохранного нарушения подтвердился. Старый понтон с нефтепродуктами мог нанести ощутимый вред экосистеме реки», — сказано в сообщении. 

Исполкому Алексеевского района Татарстана выписано предписание об устранении природоохранного нарушения. Предписание выполнено. Исполком Алексеевского района совместно с местными предпринимателями подняли затонувший понтон с нефтепродуктами для последующей утилизации.

#разлив нефтепродуктов
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