В Татарстане из Камы вытащили затонувший понтон с резервуарами для нефтепродуктов

Благодаря бдительности жителей Алексеевского района Татарстана экологи предотвратили загрязнение Камы нефтепродуктами. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«В Волжско-Камское территориальное управление Министерства экологии и природных ресурсов РТ обратились жители села Саконы Алексеевского района. Рядом с одним из островов на Каме они обнаружили затонувший понтон с резервуарами для нефтепродуктов. Специалисты незамедлительно выехали на место. Факт природоохранного нарушения подтвердился. Старый понтон с нефтепродуктами мог нанести ощутимый вред экосистеме реки», — сказано в сообщении.

Исполкому Алексеевского района Татарстана выписано предписание об устранении природоохранного нарушения. Предписание выполнено. Исполком Алексеевского района совместно с местными предпринимателями подняли затонувший понтон с нефтепродуктами для последующей утилизации.