В Татарстане среди всех госпитализированных с Covid-19 меньше 5% привитых

В Covid-госпиталях больниц Татарстана лишь 4,57% госпитализированных проходили вакцинацию против коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстана.

«В структуре пациентов, находящихся на стационарном лечении, доля вакцинированных составляет 4,57%», — сообщили в ведомстве.

В Минздраве республики также подчеркнули, что ни один из привитых не находится на ИВЛ.

Для формирования устойчивого иммунитета необходимо пройти полный курс вакцинации.

«Если человек не болел, следует отдать предпочтение двухкомпонентным вакцинам», — добавили в Минздраве Татарстана.