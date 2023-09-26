В Татарстане из 34 крупных птицеводческих предприятий биологическую защиту имеют лишь три

В Татарстане из 34 крупных птицеводческих предприятий биологическую защиту имеют только три. Об этом сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов на брифинге в Доме Правительства РТ.

«В республике имеется 17 крупных свиноводческих предприятий. Из них только 12 соответствуют [требованиям по] биологической защите», — рассказал спикер.

Кроме того, биологически не защищены 239 предприятий по содержанию крупного рогатого скота, где насчитывается свыше 500 голов.

«Я хочу обратиться к руководителям хозяйств, которые непосредственно отвечают за этот вопрос. Они должны понять: кто хочет дальше работать, тот должен заниматься биологической безопасностью», — подчеркнул Хисамутдинов.

Птицеводческие и животноводческие предприятия должны придерживаться закрытого режима, чтобы быть биологически защищены, добавил он.

При этом, по словам спикера, даже крупные предприятия, построенные по новым технологиям, не используют свои санпропускники и дизбарьеры, работают в открытом режиме.

«В последнее время появились новые заболевания и активизировались забытые старые. Все они развиваются молниеносно», — предостерег начальник Главного управления ветеринарии.

Он уточнил, что в основном в республику инфекция завозится с живым скотом. Более того, немало предпринимателей занимаются перепродажей животных.

«В каждом районе они есть. С ними проводится разъяснительная работа, но всё равно находится тот, кто завозит животных без разрешения, без ветеринарных сопроводительных документов. Они подвергают опасности животноводство и людей», — заключил Хисамутдинов.