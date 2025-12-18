news_header_top
Общество 18 декабря 2025 12:29

В Татарстане из 243 животноводческих предприятий лишь 22% имеют биозащиту

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане из 243 животноводческих предприятий, где содержится более 500 голов, имеют биологическую защиту только 22%. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин.

«Частично от биологической угрозы защищено 50% предприятий. Это значит, что у них имеется забор или дезинфекционный барьер, или санпропускник. Но при таких условиях от биологической угрозы защититься невозможно», – сказал он.

Мотыгуллин подчеркнул, что в связи с распространением инфекционных болезней животных и птиц в мире все сельскохозяйственные предприятия и хозяйства должны работать в закрытом режиме.

«Из-за угрозы птичьего гриппа у нас птицеводческие хозяйства перешли на закрытый режим работы, но по содержанию крупного рогатого скота еще имеются проблемы с биологической защитой», – отметил он.

