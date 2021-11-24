В Татарстане итоговое сочинение напишут около 16 тыс. одиннадцатиклассников

В Татарстане около 16 тыс. одиннадцатиклассников напишут итоговое сочинение (изложение) 1 декабря. Из них изложение будут сдавать более 350 учащихся, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Положительный результат итогового сочинения (изложения) – одно из условий допуска к ЕГЭ. Высокие баллы также будут учитываться при поступлении в вузы как индивидуальное достижение абитуриента», – отметили в министерстве.

Итоговое изложение пишут школьники с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, учащиеся, получающие среднее образование в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также обучающиеся по состоянию здоровья на дому, в школах, в которых проводятся необходимые лечебные и реабилитационные мероприятия.

На написание сочинения отводится 3 часа 55 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов к этому времени прибавляется полтора часа.

Выпускники, получившие за итоговое сочинение «незачет», смогут написать его повторно 2 февраля следующего года.