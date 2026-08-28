В Татарстане испытали отечественный спектрометр для контроля тяжелых металлов

Фото: филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ

В испытательной лаборатории филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Республике Татарстан подвели первые итоги работы отечественного инновационного атомно‑абсорбционного спектрометра с пламенной атомизацией. Прибор, предназначенный для количественного определения примесей тяжелых металлов в жидких пробах, уже доказал свою эффективность — и по ряду ключевых характеристик не просто не уступает зарубежным аналогам, а превосходит их.

Среди главных преимуществ — высокая чувствительность, предельно низкие пороги обнаружения (от 0,05 мкг/л), широкие возможности автоматизации и гибкость методик. Для специалистов это означает принципиально новый уровень точности, надёжности и скорости анализа.

«В условиях, когда критически важны точность, надёжность и оперативность анализа по определению в продукции таких металлов, как кадмий, свинец, ртуть, мышьяк, железо, селен, медь, никель и цинк, спектрометр открыл перед нашими специалистами принципиально новые возможности. Прибор позволяет значительно сократить время испытаний пищевой и кормовой продукции — в том числе в напряжённый период уборочной кампании и при декларировании зерна нового урожая.» — подчеркнула директор филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Татьяна Менликиева.

Новейший автоматизированный комплекс, поступивший в филиал за считанные дни, позволил проанализировать около 500 образцов: партии растительных масел, продуктов переработки зерна (муки, круп), жмыхов, шрота, масличной и зерновой продукции. При этом прибор способен определять более 70 элементов — в том числе калий, натрий, кальций, магний, железо, медь, цинк, свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, хром, никель, марганец, кобальт и другие.

При этом в лаборатории по‑прежнему используют и предыдущую модель спектрометра — она отвечает за контроль тяжёлых металлов в почвах и побочных продуктах животноводства, надёжно защищая здоровье потребителей и обеспечивая соответствие стандартам безопасности.