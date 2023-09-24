В Татарстане исправят еще 10 тыс. кадастровых ошибок до конца года

С начала 2023 года в Татарстане исправлено более 13,5 тыс. кадастровых ошибок в сведениях ЕГРН. Еще 10 тыс. исправлений внесут до 31 декабря. Работа ведется без привлечения средств правообладателей, сообщили в Управлении Росреестра по РТ.

Корректировка данных проводится совместно с Роскадастром по РТ. В управлении подчеркнули, что кадастровые ошибки возникают после внесения некорректных сведений в документах, предоставленных в Росреестр. Это отличает их от технических ошибок, которые могут возникнуть из-за описок либо других ошибок специалистов.

Работа проводится в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных» (НСПД).

«В настоящее время Росреестр совместно Роскадастром по Республике Татарстан формируют полный и точный реестр недвижимости. Это одно из приоритетных направлений деятельности наших ведомств», — отметил руководитель Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров.

По его словам, за два года удалось исправить около 24 тыс. таких ошибок. В следующем году запланирована корректировка еще 32 тыс. Проводимая работа поможет повысить качество сведений, указанных в ЕГРН.

Директор Роскадастра по РТ Артем Костин отметил, что сотрудники ведомства определяют границы и площади земельных участок, границ муниципалитетов, населенных пунктов, незавершенных объектов строительства и других. На основе этого определяется необходимость корректировки сведений.

В течение трех месяцев собственник земельного участка может самостоятельно исправить реестровую ошибку, представив межевой план или на основании заявления о продлении срока до полугоду (например, в случае несогласия по каким-либо причинам). Заявление и документы на исправление ошибки в сведениях ЕГРН можно подать через МФЦ или сайт Росреестра.

Если же собственник не предоставляет межевой план, то Росреестр по РТ вносит информацию самостоятельно, без согласия правообладателя.

Если же собственник считает, что обнаружил реестровую ошибку, информацию нужно направить в управление. Также неточности можно выявить при осуществлении учетно-регистрационных действий или при внесении в ЕГРН сведений о местоположении объектов реестра границ.