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Ру Тат
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Религия
27 октября 2022  19:13

В Татарстане ищут вандалов, осквернивших чувашскую стелу Юпа в Билярском заповеднике

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Полицейские Татарстана ищут злоумышленников, осквернивших стелу Юпа — объект поклонения представителей традиционной чувашской религии. Об этом «Татар-информу» сообщил источник в правоохранительных органах республики.

«Сегодня, 27 октября 2022 года, в архитектурно-культовом комплексе сообщил Святой ключ” Билярского государственного историко-археологического и природного музея-заповедника были обнаружены многочисленные повреждения чувашской стелы Юпа. В настоящее время правоохранительными органами начата проверка по данному факту», — рассказал собеседник агентства.

#Билярск #чувашия #акт вандализма
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