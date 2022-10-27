В Татарстане ищут вандалов, осквернивших чувашскую стелу Юпа в Билярском заповеднике

Полицейские Татарстана ищут злоумышленников, осквернивших стелу Юпа — объект поклонения представителей традиционной чувашской религии. Об этом «Татар-информу» сообщил источник в правоохранительных органах республики.

«Сегодня, 27 октября 2022 года, в архитектурно-культовом комплексе сообщил Святой ключ” Билярского государственного историко-археологического и природного музея-заповедника были обнаружены многочисленные повреждения чувашской стелы Юпа. В настоящее время правоохранительными органами начата проверка по данному факту», — рассказал собеседник агентства.