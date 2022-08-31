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Происшествия
31 августа 2022  17:40
Полина Шевчук

В Татарстане ищут троих подростков, сбежавших из приюта

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В Татарстане уже сутки ищут троих подростков, которые сбежали из приюта «Теплый дом» в Дрожжановском районе республики. Эту информацию «Татар-информу» подтвердил директор учреждения Ильгам Багаутдинов.

Из приюта ушли двое братьев 17 и 12 лет, а также их 15-летний приятель. По данным руководителя «Теплого дома», мальчики могут направляться в Кукморский район – братья родом из тех мест.

Информацию о пропаже подростков «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе МВД по РТ. Сейчас ведутся их поиски.

Всех, кто знает о местонахождении подростков, просят позвонить по номеру дежурной части отдела МВД России по Дрожжановскому району по телефонам: 02; 8-927-414-34-68, либо по номеру приюта «Теплый дом»: 8-(84375)-3-55-48.
 

 

Фото: © газета «Родной край»

 

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