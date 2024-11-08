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Происшествия 8 ноября 2024 20:03

В Татарстане ищут рыбака из Башкортостана, двоих его товарищей нашли утонувшими

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В Татарстане ищут рыбака, двоих его товарищей нашли утонувшими в реке Белая вблизи села Татарские Ямалы Актанышского района РТ.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, жители Республики Башкортостан мужчины 32, 40 и 43 на лодке со стороны Краснокамского района Республики Башкортостан выехали на воду для рыбалки.

Лодка перевернулась и мужчины 43 и 40 лет утонули.

Поиски третьего мужчины на сегодня завершены и продолжатся завтра.

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