В Татарстане ищут родственников двух бойцов Великой Отечественной войны

В результате раскопок в Псковской области найдены останки двух бойцов Великой Отечественной войны из Татарской АССР: Василия Парамонова и Ивана Быстрова. Сейчас идет поиск их родственников, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе «Объединения Отечество» РТ.

«В поисковой работе каждый найденный медальон ценится как настоящее сокровище, а если его удается прочесть – это поистине исключительное событие, ключ к установлению личности неизвестного солдата, шанс вернуть имя героя его семье. Поэтому сейчас перед поисковиками Татарстана стоит важная миссия – отыскать родственников найденных бойцов – наших земляков, десятилетиями ждавших весточки о судьбе своих героев», – отметил в беседе с агентством председатель совета РОМО «Объединение «Отечество» Республики Татарстан Александр Коноплев.

В настоящее время ведется поиск родственников Василия Парамонова и Ивана Быстрова для передачи личных вещей красноармейцев и участия в торжественной церемонии захоронения, которая запланирована на 11 июля 2025 года в Псковской области.

В связи с этим поисковики обращаются к общественности с просьбой помочь в установлении места проживания потомков данных бойцов. Если вы обладаете данной информацией, просим направить сведения на адрес электронной почты: v-ipc@mail.ru или сообщить по телефону: 8 (843) 555-02-55.