В Татарстане ищут пропавших подростков из Ижевска

В Татарстане ищут подростков из Ижевска, которые пропали еще 23 марта. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

13-летняя девочка и 15-летний мальчик вышли из дома 23 марта в Ижевске. После этого об их местонахождении ничего неизвестно.

Всем, кто видел подростков или располагает информацией об их местонахождении, просьба позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.