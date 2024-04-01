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В Татарстане ищут пропавших подростков из Ижевска
В Татарстане ищут подростков из Ижевска, которые пропали еще 23 марта. Об этом сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
13-летняя девочка и 15-летний мальчик вышли из дома 23 марта в Ижевске. После этого об их местонахождении ничего неизвестно.
Всем, кто видел подростков или располагает информацией об их местонахождении, просьба позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.
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