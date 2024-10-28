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Происшествия 28 октября 2024 19:14

В Татарстане ищут пропавшего на Каме рыбака

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В Татарстане спасатели ищут пропавшего 46-летнего рыбака. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Мужчина ушел на рыбалку в минувшую субботу и пропал у реки Кама недалеко от села Ильинка Нижнекамского района.

Как сообщили в ведомстве, вчера спасателями была осмотрена береговая линия, а также велось траление дна на площади 10 тысяч квадратных метров. Сегодня специалисты проводили водолазные работы. Поиски продолжатся завтра, добавили в ГУ МЧС России по РТ.

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