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В Татарстане ищут пропавшего на Каме рыбака
В Татарстане спасатели ищут пропавшего 46-летнего рыбака. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.
Мужчина ушел на рыбалку в минувшую субботу и пропал у реки Кама недалеко от села Ильинка Нижнекамского района.
Как сообщили в ведомстве, вчера спасателями была осмотрена береговая линия, а также велось траление дна на площади 10 тысяч квадратных метров. Сегодня специалисты проводили водолазные работы. Поиски продолжатся завтра, добавили в ГУ МЧС России по РТ.
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