В Татарстане ищут молодежных лидеров в рамках проекта «Кадровый резерв»

Районы Татарстана ищут новых молодежных лидеров, позиции в общественных организациях открыты. Этой работой занимается «Кадровый резерв» – проект с семнадцатилетней историей, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Кадровый резерв» функционирует иначе, чем большинство аналогичных образовательных программ: он предполагает выстраивание связей с организациями, где востребованы получаемые навыки. Существующий с 2009 года проект за это время подготовил около 2,4 тыс. специалистов, более 210 из которых перешли на работу в органы государственной и муниципальной власти республики.

Участники получают компетенции – от навыков управления командой до работы с грантами и механизмами государственной поддержки – и сразу применяют их на практике в ходе стажировок в реальных организациях. При этом действует система наставничества.

В 2026 году для молодежи Татарстана предназначены пять ключевых площадок: Академия творческой молодежи РТ, «Движение первых» в РТ, Молодежный центр РТ, Аграрное молодежное объединение РТ (АМО РТ) и Республиканский центр молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост». Последние две структуры прямо сейчас ищут активистов в районах Татарстана, и «Кадровый резерв» поможет их найти и подготовить.

«Мы давно замечаем: в районах есть инициативные и неравнодушные люди, которым просто не хватает инструментов и точки входа. В этом году „Кадровый резерв“ дает обе вещи сразу: и компетенции, и конкретное место, где эти компетенции будут востребованы», – отметили руководитель проекта Елизавета Лапоухова.

АМО РТ работает с сельской молодежью Татарстана с 2010 года. Организация проводит зональные мероприятия, форумы, конкурс профессионального мастерства в агропромышленном комплексе, социальные проекты и ищет руководителей районных отделений. На данный момент открыты позиции в Аксубаевском, Актанышском, Алексеевском, Арском, Атнинском, Дрожжановском, Заинском, Камско-Устьинском, Лениногорском, Менделеевском, Муслюмовском, Новошешминском, Рыбно-Слободском, Спасском и Ютазинском районах.

«Руководитель районного отделения АМО РТ – это человек, который становится голосом сельской молодежи в своем районе. Он организует мероприятия, реализует проекты, привлекает гранты и создает среду, в которой молодым людям на селе интересно жить и работать. „Кадровый резерв“ – именно тот трамплин, который поможет найти таких людей и дать им все необходимое для старта», – заметила председатель АМО РТ Миляуша Загидуллина.

«Форпост» в свою очередь работает с 1998 года. Центр насчитывает примерно 14 тыс. участников в возрасте от 14 до 35 лет и более 1145 формирований в 40 районах республики. Добровольческое объединение при Министерстве по делам молодежи занимается профилактикой правонарушений и защитой интересов молодежи совместно с правоохранительными органами. Команды в Заинском, Лаишевском, Лениногорском, Бугульминском районах, Набережных Челнах, Пестречинском, Спасском, Апастовском и Буинском районах ждут активистов. Специальной подготовки не требуется – всё необходимое даст «Кадровый резерв».

Отбор состоит из трех этапов: заявка на сайте, тестирование и очное собеседование с элементами деловой игры. Программа включает очные и дистанционные этапы, которые пройдут с апреля по июнь. На очных встречах участники сформируют индивидуальные планы развития, на дистанционных – закреплят знания через стажировки в организациях.

Участие в проекте бесплатное. Подать заявку можно до 18 марта текущего года на сайте: www.rezervrt.ru. Программа направлена на создание возможностей для молодежи и соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».