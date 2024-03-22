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Происшествия 22 марта 2024 08:41

В Татарстане ищут 14-летнего подростка из Башкортостана

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23 февраля в деревне Старомуйнаково Учалинского района Республики Башкортостан пропал подросток. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Отмечается, что подросток может находиться на территории Республики Татарстан.

14-летний подросток был одет в темно-синюю куртку, черные штаны, темно-синие кроссовки и черную вязаную шапку.

Приметы пропавшего мальчика: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Всем, кто видел подростка или располагает информацией о его местонахождении просьба позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.

Фото: © «ЛизаАлерт»

#ищут ребенка #пропал мальчик #Башкортостан
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