В Татарстане ищут 14-летнего подростка из Башкортостана

23 февраля в деревне Старомуйнаково Учалинского района Республики Башкортостан пропал подросток. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Отмечается, что подросток может находиться на территории Республики Татарстан.

14-летний подросток был одет в темно-синюю куртку, черные штаны, темно-синие кроссовки и черную вязаную шапку.

Приметы пропавшего мальчика: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Всем, кто видел подростка или располагает информацией о его местонахождении просьба позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.