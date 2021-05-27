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Ру Тат
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27 мая 2021  08:29
Павел Климчак

В Татарстане инженера ТАНЕКО подозревают в коммерческом подкупе на 640 тыс. рублей

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На 36-летнего инженера одной из компаний Татарстана возбудили уголовное дело за коммерческий подкуп, об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как стало известно ИА «Татар-информ», речь идет о компании «ТАНЕКО». Как полагает следствие, зимой прошлого года они заключили контракт с одной из фирм по итогам тендера по прочистке канализации.

После этого инженер предложил директору этой фирмы подписать акты приема работ, хотя фактически ничего не было сделано, за вознаграждение в 640 тыс. рублей и автомобиль Kia Sportage. При этом работы должны были выполнить сотрудники компании.

Руководитель фирмы подписал документы и в начале этого года передал инженеру деньги и автомобиль. О сделке удалось выяснить сотрудникам следственного комитета и оперативникам МВД по РТ.

В данный момент выясняются все обстоятельтсва произошедшего. Следователи провели необходимые обыски и допросили свидетелей, расследование дела продолжается.

#танеко #коммерческий подкуп
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