В Татарстане инженера ТАНЕКО подозревают в коммерческом подкупе на 640 тыс. рублей

На 36-летнего инженера одной из компаний Татарстана возбудили уголовное дело за коммерческий подкуп, об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как стало известно ИА «Татар-информ», речь идет о компании «ТАНЕКО». Как полагает следствие, зимой прошлого года они заключили контракт с одной из фирм по итогам тендера по прочистке канализации.

После этого инженер предложил директору этой фирмы подписать акты приема работ, хотя фактически ничего не было сделано, за вознаграждение в 640 тыс. рублей и автомобиль Kia Sportage. При этом работы должны были выполнить сотрудники компании.

Руководитель фирмы подписал документы и в начале этого года передал инженеру деньги и автомобиль. О сделке удалось выяснить сотрудникам следственного комитета и оперативникам МВД по РТ.

В данный момент выясняются все обстоятельтсва произошедшего. Следователи провели необходимые обыски и допросили свидетелей, расследование дела продолжается.