В Татарстане инженера предприятия будут судить за травму работника

В Татарстане ведущий инженер-технолог одного из предприятий обвиняется в нарушении правил безопасности. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, мужчина, являясь ответственным за охрану труда, нарушил правила безопасности при проведении работ. Это привело к тому, что 28 января 2025 года оператор предприятия получил травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.