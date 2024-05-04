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В Татарстане инвалидам ВОВ предоставляют дополнительные выплаты и льготы на оплату ЖКУ
В республике Татарстан инвалидам Великой Отечественной войны предоставляется ежемесячная денежная компенсация для возмещения вреда, причиненного здоровью.
Инвалиды I группы получают выплаты в размере 22 908 рублей, инвалиды II группы – 11 454 рубля, а инвалиды III группы – 4 581 рубль.
Ветеранам ВОВ за счет субвенции из федерального бюджета предоставляют субсидии-льготы на оплату ЖКУ в размере 50% от стоимости услуг в пределах нормативов потребления.
Труженики тыла также получают ежемесячные денежные выплаты из республиканского бюджета. Кроме того, от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова участникам и инвалидам ВОВ, бывшим узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда и вдовам ветеранов выдадут продуктовые наборы.
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