В Татарстане инвалидам ВОВ предоставляют дополнительные выплаты и льготы на оплату ЖКУ

В республике Татарстан инвалидам Великой Отечественной войны предоставляется ежемесячная денежная компенсация для возмещения вреда, причиненного здоровью.

Инвалиды I группы получают выплаты в размере 22 908 рублей, инвалиды II группы – 11 454 рубля, а инвалиды III группы – 4 581 рубль.

Ветеранам ВОВ за счет субвенции из федерального бюджета предоставляют субсидии-льготы на оплату ЖКУ в размере 50% от стоимости услуг в пределах нормативов потребления.

Труженики тыла также получают ежемесячные денежные выплаты из республиканского бюджета. Кроме того, от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова участникам и инвалидам ВОВ, бывшим узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда и вдовам ветеранов выдадут продуктовые наборы.