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Руc Тат
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Происшествия 15 марта 2023 12:47

В Татарстане интернет-мошенники для доставки денег от жертв используют подростков

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Аферисты чаще всего используют подростков в качестве курьеров, которые забирают деньги у жертв обмана. Они проходят специальную верификацию, подтверждают личность, отправляя фото с паспортом. Верификация дает злоумышленникам гарантию добросовестного исполнения курьером своих преступных обязанностей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель начальника управления, начальник отдела Управления уголовного розыска МВД по РТ Рамис Газимов.

«Стоит отметить, что передача денег мошеннику – это соучастие в преступлении. Только в 2022 году нами было задержано 79 лиц по подобным преступлениям. В этом году задержано уже порядка 40 курьеров, которым вменяется соучастие в мошенничествах», – отметил он.

Также Рамис Газимов показал «Татар-информу» видеоролик о том, как мошенники работают в Татарстане и других регионах России.

#Мошенничество
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