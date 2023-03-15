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В Татарстане интернет-мошенники для доставки денег от жертв используют подростков
Аферисты чаще всего используют подростков в качестве курьеров, которые забирают деньги у жертв обмана. Они проходят специальную верификацию, подтверждают личность, отправляя фото с паспортом. Верификация дает злоумышленникам гарантию добросовестного исполнения курьером своих преступных обязанностей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель начальника управления, начальник отдела Управления уголовного розыска МВД по РТ Рамис Газимов.
«Стоит отметить, что передача денег мошеннику – это соучастие в преступлении. Только в 2022 году нами было задержано 79 лиц по подобным преступлениям. В этом году задержано уже порядка 40 курьеров, которым вменяется соучастие в мошенничествах», – отметил он.
Также Рамис Газимов показал «Татар-информу» видеоролик о том, как мошенники работают в Татарстане и других регионах России.
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