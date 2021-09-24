В Татарстане интерференция Солнца может повлиять на прием эфирных телерадиоканалов

В Татарстане с 27 сентября по 20 октября радиоволны Солнца будут способны повлиять на прием эфирных телерадиоканалов. Об этом предупреждает филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети — Радиотелевизионный передающий центр РТ.

Впрочем, отмечают специалисты, «большинство пользователей цифрового эфирного телевидения, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения».

Иногда окажется возможным периодическое кратковременное замерзание картинки и распад ее на пиксели вплоть до недолгого пропадания. При этом помехи продолжительностью не более пяти минут в сутки наиболее вероятны в утренние и дневные часы — с 11.34 до 12.41.

Солнечная интерференция наблюдается дважды в год, весной и осенью. В это время Солнце пересекает небесный экватор, рядом с которым находится «пояс Кларка» со спутниками связи. В результате светило оказывается позади спутников связи и, будучи мощным источником радиоволн, засвечивает сигналы спутников.

Осуществленный в Татарстане, как и по всей России, переход с аналогового на цифровое эфирное телевещание позволил значительно уменьшить воздействие интерференции на эфирную трансляцию. Благодаря технологиям резервирования с каждым годом всё меньше и меньше зрителей замечают влияние интерференции на качество приема, уточняют телевизионщики.