В Татарстане инспекторы оштрафовали более 260 водителей за выезд на встречку

В Татарстане за несколько дней профилактического рейда «Встречная полоса» автоинспекторы привлекли к ответственности за выезд на встречную полосу более 260 водителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает республиканская Госавтоинспекция.

ГИБДД напоминает, что за нарушение правил обгона предусмотрен штраф в размере 5000 рублей. Также водителя могут лишить прав на полгода, а за повторное нарушение – на 1 год.

Если водитель, у которого уже имеется судимость за подобное нарушение или отсутствуют права, совершит его повторно, ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Профилактическая операция «Встречная полоса» продлится до 15 марта.