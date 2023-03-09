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Происшествия 9 марта 2023 16:42

В Татарстане инспекторы оштрафовали более 260 водителей за выезд на встречку

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В Татарстане за несколько дней профилактического рейда «Встречная полоса» автоинспекторы привлекли к ответственности за выезд на встречную полосу более 260 водителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает республиканская Госавтоинспекция.

ГИБДД напоминает, что за нарушение правил обгона предусмотрен штраф в размере 5000 рублей. Также водителя могут лишить прав на полгода, а за повторное нарушение – на 1 год.

Если водитель, у которого уже имеется судимость за подобное нарушение или отсутствуют права, совершит его повторно, ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Профилактическая операция «Встречная полоса» продлится до 15 марта.

#выезд на встречку #гибдд рт
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