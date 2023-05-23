В Татарстане инспекторы ГИБДД задержали пассажира с крупной партией наркотиков

На посту «Малиновка» под Казанью инспекторы ГИБДД остановили иномарку, за рулем которой была 46-летняя жительница Республики Башкортостан. В машине находились еще четыре пассажира.

Полицейские решили провести осмотр машины после того, как один из пассажиров начал вести себя подозрительно. Он сильно нервничал.

Во время осмотра сотрудники нашли черный пакет, в котором находилось пять свертков с веществом светлого цвета. Пакет был спрятан в спортивной сумке 38-летнего пассажира. Как показало исследование, в свертках находилось наркотическое вещество – мефедрон весом около 5 кг.

Мужчину задержали. Он рассказал, что устроился наркокурьером четыре месяца назад. По указанию куратора, он забрал наркотики в Гатчинском районе Ленинградской области. После этого он должен был отвезти содержимое в Нижневартовск, чтобы там сбыть их. В пункт назначения мужчина отправился на случайной попутке вместе с незнакомыми водителем и пассажирами.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков». 38-летнего мужчину заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.