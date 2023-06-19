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В Татарстане иномарка вылетела в кювет, дети не пострадали благодаря автокреслам
Несколько дней назад в Лаишевском районе Chevrolet вылетела в кювет и перевернулась, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
В результате аварии водитель и пассажир получили травмы. В салоне находились два ребенка в возрасте 4 и 8 лет, они травм не получили благодаря тому, что находились в детских автокреслах.
Госавтоинспекция напоминает, что детские автокресла являются самым эффективным средством предотвращения детского травматизма и смертельных исходов в результате ДТП и призывает родителей со всей серьезностью отнестись к безопасности детей.
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