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Происшествия 19 июня 2023 17:30

В Татарстане иномарка вылетела в кювет, дети не пострадали благодаря автокреслам

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Несколько дней назад в Лаишевском районе Chevrolet вылетела в кювет и перевернулась, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

В результате аварии водитель и пассажир получили травмы. В салоне находились два ребенка в возрасте 4 и 8 лет, они травм не получили благодаря тому, что находились в детских автокреслах.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Госавтоинспекция напоминает, что детские автокресла являются самым эффективным средством предотвращения детского травматизма и смертельных исходов в результате ДТП и призывает родителей со всей серьезностью отнестись к безопасности детей.

#опрокидывание в кювет
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