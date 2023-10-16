В Татарстане иномарка вылетела с трассы, 17-летняя пассажирка в больнице

Накануне в Высокогорском районе 20-летняя девушка за рулем Audi вылетела с дороги, сообщили в республиканской Госавтоинспекци.

По предварительным данным, водитель превысила скорость, в результате чего въехала в кювет и авто опрокинулось.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

17-летнюю пассажирку иномарки доставили с трамвами в ДРКБ.

Отмечается, что девушка за рулем всего 4 месяца и за это время ее 37 раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД. При чем 32 раза – за превышение скорости.