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Руc Тат
Происшествия 16 октября 2023 12:16

В Татарстане иномарка вылетела с трассы, 17-летняя пассажирка в больнице

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Накануне в Высокогорском районе 20-летняя девушка за рулем Audi вылетела с дороги, сообщили в республиканской Госавтоинспекци.

По предварительным данным, водитель превысила скорость, в результате чего въехала в кювет и авто опрокинулось.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

17-летнюю пассажирку иномарки доставили с трамвами в ДРКБ.

Отмечается, что девушка за рулем всего 4 месяца и за это время ее 37 раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД. При чем 32 раза – за превышение скорости.

#ДТП с пострадавшими
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