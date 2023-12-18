В Татарстане иномарка влетела в столб, спустя сутки 13-летний пассажир умер в больнице

Накануне в Татарстане на трассе М7 44-летний водитель Chevrolet попал в аварию, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, автовладелец не выбрал безопасную скорость, машина вылетела с трассы и врезалась в опору ЛЭП.

В итоге водителя и его 13-летнего пассажира госпитализировали. Сегодня мальчик скончался в больнице от полученных травм.