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Происшествия 18 декабря 2023 18:30

В Татарстане иномарка влетела в столб, спустя сутки 13-летний пассажир умер в больнице

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Накануне в Татарстане на трассе М7 44-летний водитель Chevrolet попал в аварию, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, автовладелец не выбрал безопасную скорость, машина вылетела с трассы и врезалась в опору ЛЭП.

В итоге водителя и его 13-летнего пассажира госпитализировали. Сегодня мальчик скончался в больнице от полученных травм.

#смертельное дтп
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