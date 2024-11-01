В Татарстане инициировали поиск «Героев нашего времени»

Общественные организации Татарстана и республиканские ведомства займутся поиском людей, которые совершили какие-либо героические поступки. Рассказывать о героях призывают также и всех желающих татарстанцев. О такой необходимости на пресс-конференции в «Татар-информе» заявила депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Татьяна Ларионова.

«Нам надо инициировать вообще поиск тех людей, которых мы можем назвать героями, которых можем пропагандировать. Нам нужно усилить все-таки взаимодействие с Министерством образования, потому что если мы говорим о героях, которые сегодня за школьной партой, то их видят лучше те же учителя. Шел разговор о врачах — среди них тоже сегодня действительно очень много настоящих героев», — подчеркнула парламентарий.

По словам участников пресс-конференции, героические поступки совершают волонтеры, участники специальной военной операции, журналисты и представители других сфер деятельности. Не стоит забывать также о приемных родителях, которые берут на воспитание детей из приютов.

«Зачастую, когда мы спрашивали [представителей молодого поколения], кто для вас является примером героя или кумиром… В Советском Союзе сказали бы, это был, например, Юрий Гагарин, а в сегодняшнее время — это персонажи комиксов, какие-то выдуманные, несуществующие персонажи, которые просто являются интересным прообразом для ребят», — посетовал руководитель Казанского местного отделения «Движения первых» Динар Бариев.

Он также добавил, что в качестве примеров дети называли своих родителей, братьев и сестер, которые, конечно, служат для образцом. Однако об общепризнанных в республике героях они не знают. Премия «Герои нашего времени» нацелена на то, чтобы рассказать о героических поступках татарстанцев, сохранить их в памяти для будущих поколений.

Стать участниками республиканской премии могут жители и организации республики, проявившие неравнодушие, мужество в повседневной жизни, совершившие героические поступки. Конкурс проводится в нескольких номинациях. Так, ребята в возрасте до 17 лет, проявившие героизм, смогут претендовать на победу в номинации «Юный герой», взрослые от 18 лет — в номинации «Герой нашего времени». Семьи, которые могут считаться образцом для подражания и вдохновения, получат награду в номинации «Крепкая семья».

Отдельно поощрят добровольцев и организации, которые оказывают поддержку новым российским регионам — Херсонской и Запорожской областям, Донецкой и Луганской народным республикам.

Прием заявок продлится до 15 ноября, оставить их можно по ссылке. Вручат награды 6 декабря на сцене культурного центра «Сайдаш». Награждать лауреатов будут депутаты Государственной Думы России и Государственного Совета Татарстана, приглашенные гости.