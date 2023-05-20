В Татарстане инфляция снизилась до 1,08%

По итогам апреля годовая инфляция в Татарстане снизилась до 1,08% по сравнению с 10,7% в марте. Об этом сообщает Отделение Банка России — Национальный банк по РТ.

Прирост цен на продовольственные товары в прошлом месяце составил всего 0,05% против 2,74% в марте. Так, в частности, плодоовощная продукция подешевела на 3,81% по сравнению

с апрелем 2022 года.

Снижению цен на продукты главным образом поспособствовало уменьшение издержек части производителей. Например, благодаря рекордному урожаю зерновых выросло предложение кормов, из-за чего затраты животноводческих предприятий стали расти медленнее. Кроме того, по той же причине уменьшились издержки на производство муки.

Непродовольственные товары в апреле и вовсе стали дешевле на 1,59% год к году (в марте снижение цен составило 1,56%). На это повлиял рост предложения ряда товаров на внутреннем рынке, в том числе отечественных моющих и чистящих средств, парфюмерно-косметической продукции. Наряду с этим сказался эффект высокой сравнительной базы — в апреле 2022-го наблюдался ощутимый рост цен из-за санкций, введенных после начала специальной военной операции на Украине.

Услуги в апреле текущего года подорожали на 6,97%, тогда как в марте они выросли в цене на 6,6%. Преимущественно этот рост обусловлен эффектом низкой сравнительной базы прошлого года. При этом темп роста стоимости услуг ЖКХ остался прежним — 12,85%, а вот проезд в общественном транспорте увеличился в цене на 15,25% по сравнению с 18,21; в марте.

В целом годовая инфляция по итогам апреля в Татарстане оказалась ниже, чем в Приволжском федеральном округе (1,43%) и в среднем по России (2,31%).