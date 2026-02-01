news_header_top
Происшествия 1 февраля 2026 12:14

В Татарстане имущество владельца магазина арестовали за невыплату зарплаты

В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении руководителя ИП «Асланов», которого обвиняют в невыплате заработной платы заведующей магазина. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По данным следствия, с сентября 2018 года по ноябрь 2023 года предприниматель не перечислял сотруднице положенные выплаты. За этот период задолженность превысила 2,3 млн рублей.

В результате следствие наложило арест на имущество предпринимателя на сумму более 3,6 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд.

