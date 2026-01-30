В Татарстане импортозаместили горелки для газотурбинного двигателя Solar Turbines

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Казанская УК «КЭР‑Холдинг» разработала и изготовила опытные образцы критически важных компонентов для газотурбинного двигателя Taurus 60 производства Solar Turbines. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Необходимые средства для разработки критически важных комплектующих для энергетического оборудования компания получила, выиграв три гранта на общую сумму 600 млн рублей в рамках федерального проекта «Новое оборудование и технологии в электроэнергетике» национального проекта технологического лидерства «Новые атомные и энергетические технологии».

Речь шла в том числе о создании газовой горелки, камеры сгорания и лопаток. В ГТУ‑ТЭС в Елабуге успешно завершились приемочные испытания опытного комплекта горелочных устройств.

Разработка предназначена для замещения импортных комплектующих, используемых в установках для выработки электроэнергии и газоперекачки, отметили в ведомстве.

В России эксплуатируется более 40 газотурбинных установок Taurus 60, произведенных Solar Turbines. Реализация проекта позволит обеспечить их ремонт и обслуживание за счет отечественных решений, снизив зависимость от иностранных поставок, заметили в министерстве.