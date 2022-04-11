В Татарстане имеются запасы лекарств почти на полгода на сумму свыше 4,8 млрд рублей

В Татарстане имеются запасы лекарств на сумму свыше 4,8 млрд рублей, которых хватит почти на полгода. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения республики Ильдар Фатихов на заседании Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике.

«Поставки лекарственных препаратов осуществляются в соответствии с заключенными контрактами, имеются запасы до пяти с половиной месяцев на общую сумму более 4,8 млрд рублей», — рассказал докладчик.

Фатихов подчеркнул, что с поставщиками прорабатываются вопросы дальнейших поставок лекарственных препаратов и медицинских изделий по заключенным контрактам.

По словам замминистра, Министерство здравоохранения и ГУП «Таттехмедфарм» на этот год заключили 2,5 тыс. контрактов на сумму свыше 7 млрд рублей на поставку лекарств и медицинских изделий для медучреждений и обеспечения льготных категорий граждан.

Он также добавил, что в республике проводится мониторинг цен на лекарственные препараты.