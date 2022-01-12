news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
12 января 2022  17:15
Эвелина Киселёва

В Татарстане имеется годовой запас лекарств от Covid-19

news_top_970_100

В Татарстане есть запас медикаментов и лекарств для лечения коронавируса, которого при нынешних темпах заболеваемости хватит на целый год. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«Медикаментов, которые на сегодня у нас имеются в арсенале, при данном темпе заболеваемости, хватит на год. Он будет сокращаться по мере возможного роста заболеваемости. Всего в Татарстане 2 089 аппаратов ИВЛ», – отметил собеседник агентства.

Замминистра подчеркнул, что вопрос лечения пациентов в компетенции Минздрава России. Местные врачи следуют клиническим рекомендациям, которые разработаны федеральным центром, сейчас медики используют уже 14 версию. Каждый из штаммов имеет разное лечение, добавил Абашев.

#коронавирус #вакцинация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное