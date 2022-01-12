В Татарстане имеется годовой запас лекарств от Covid-19

В Татарстане есть запас медикаментов и лекарств для лечения коронавируса, которого при нынешних темпах заболеваемости хватит на целый год. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«Медикаментов, которые на сегодня у нас имеются в арсенале, при данном темпе заболеваемости, хватит на год. Он будет сокращаться по мере возможного роста заболеваемости. Всего в Татарстане 2 089 аппаратов ИВЛ», – отметил собеседник агентства.

Замминистра подчеркнул, что вопрос лечения пациентов в компетенции Минздрава России. Местные врачи следуют клиническим рекомендациям, которые разработаны федеральным центром, сейчас медики используют уже 14 версию. Каждый из штаммов имеет разное лечение, добавил Абашев.