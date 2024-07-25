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В Татарстане ИИ начал делать замечания за курение в неположенных местах
В Татарстане искусственный интеллект начал через громкоговорители делать замечания курящим в неположенных местах. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.
Пока видеоаналитика нового поколения с управляющим воздействием с помощью голоса от компании NtechLab запущена в трех IT-парках: двух в Казани и одном — в Набережных Челнах.
ИИ с помощью машинного зрения идентифицирует курящего в неположенном месте и просит его прекратить курение, создавая разные варианты обращений наподобие голосовых помощников.
Ранее министр проинформировал, что заработавший в казанском IT-парке имени Башира Рамеева программно-аппаратный комплекс «Цифровой городовой» «реагирует на события в режиме реального времени».
Теперь Хайруллин уточнил, что по итогам испытаний в IT-парках предполагается апробировать систему в общественных местах республики, где курение запрещено законом.
В дальнейшем видеоаналитику с управляющим воздействием планируется запустить в пилотном режиме в Москве, Нижнем Новгороде, Крыму, Севастополе, Мурманске и Архангельске, сообщил ТАСС генеральный директор компании NtechLab Алексей Паламарчук.
Видео: t.me/khayrullinayrat/.
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