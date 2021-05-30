В Татарстане идет подсчет голосов, поданных на праймериз «Единой России»

В 20.00 в Татарстане закрылись счетные участки и начался подсчет голосов, поданных на предварительном голосовании партии «Единая Россия» на выборах депутатов в Государственную Думу. Впервые вместе с очным голосованием избиратели могли выбрать кандидатов онлайн на сайте pg.er.ru.

Подсчет электронных голосов начался в 21.00 — сразу после того, как праймериз завершились в самом западном регионе страны — Калининградской области. Четыре части разделенного ранее электронного ключа шифрования соединили в ЦИК «Единой России».

По данным регионального оргкомитета, татарстанцы голосовали активно. 278 тыс. человек пришли на счетные участки, 100 320 жителей республики отдали голоса онлайн, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии.

«Мы можем говорить, что 378 тыс. избирателей высказали свое отношение к потенциальным кандидатам в депутаты Государственной Думы. Это почти 13% от общего количества. Однозначно, это позволяет нам говорить, что это очень четкое, качественное, результативное представление наших кандидатов через отношение людей», — отметил председатель регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования Юрий Камалтынов.

«Все голосование сегодня в республике прошло спокойно, без каких-либо нарушений, даже самых маленьких — и это не может не радовать. Очень качественно отработали представители счетных комиссий и волонтеры», — подчеркнул он.

Итоги предварительного голосования будут подведены в понедельник, 31 мая, на заседании республиканского оргкомитета.

«Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование, напомнили в информационном центре регионального отделения партии.

Праймериз проходили с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ. В 42 регионах процедура проводилась и в очном формате. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму VIII созыва, утвердят на съезде 19 июня в Москве.