В Татарстане идет набор на обучение в вузы ФСБ России

В Татарстане идет отбор жителей республики для поступления в Академию ФСБ России в Москве и пограничные институты ФСБ России, расположенные в Москве, Калининграде, Кургане и Анапе.

Чтобы получить высшее либо средне профессиональное образование, нужно соответствовать нескольким критериям. В первую очередь, необходимо иметь законченное среднее образование. Для не проходивших воинскую службу в возраст должен быть от 16 до 22 лет. Для отслуживших – не старше 24 лет. Те, кто уже получил высшее образование в другом вузе на обучение не принимаются.

«В вузе заключается контракт на период обучения и последующие 5 лет военной службы после получения образования. Выпускнику выдается диплом о высшем или среднем профессиональном образовании государственного образца и присваивается воинское звание «лейтенант» («прапорщик»/«мичман»)», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Учеба в вузах ФСБ имеет ряд преимуществ. Во-первых, она абсолютно бесплатная. На время обучение студентам выплачивает денежное содержание. После окончания вуза возможность попасть на престижную работу. Плюс ко всему, это социальные гарантии для сотрудника и всех членов его семью, льготная военная ипотека и многое другое.



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