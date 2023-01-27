В Татарстане идентификацию коров в личных подсобных хозяйствах проведут бесплатно

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В Татарстане с 1 февраля начнется идентификация крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах. Для населения эта работа будет проведена бесплатно. Об этом сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов на совместной коллегии ведомства с Управлением Россельхознадзора по РТ.

«Денежные средства на закупку бирок распределены по районам в зависимости от поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах. На сегодня районные государственные ветеринарные объединения закупили бирки и с 1 февраля начинают работу по идентификации», – сказал докладчик.

В Татарстане внедряется единая система учета и идентификации. И на данный момент 75% всего крупного рогатого скота уже проидентифицировано в федеральной системе «Хорриот», отметил Хисамутдинов.

Начальник управления добавил, что в прошлом году было выделено финансирование на приобретение программного обеспечения и мобильных терминалов для 43 районов республики. Кроме того, проведена работа по переводу двух государственных услуг – по регистрации специалистов в области ветеринарии и по регистрации собак – в электронный вид. Теперь эти услуги доступны в электронном виде на портале государственных и муниципальных услуг РТ.