В Татарстане и ряде других регионов пропала связь от одного из мобильных операторов

В Татарстане и нескольких других регионах Поволжья наблюдались проблемы с услугами связи от компании МТС. Это следовало из данных сайта «Детектор сбоев» и сообщений пользователей.

Речь шла о глобальном сбое, причина которого на данный момент еще не ясна. Абоненты не могли ни звонить, ни пользоваться интернетом, ни отправлять SMS. С аналогичными трудностями столкнулся, в частности, и корреспондент «Татар-информа».

По информации «Детектора сбоев», проблемы начались после 16.00. По состоянию на 17.25 у 83% пожаловавшихся на сбои оператор вообще не работал, у 12% отсутствовала голосовая связь, еще у 12% не было сигнала.

Больше всего жалоб поступало из Тольятти, Самары, Ижевска, Стерлитамака, Кирова, Балакова и Казани. Telegram-канал Baza отмечал, что связь от оператора упала также в Ульяновске и Саратове.

Upd. (17.46): Не работала и служба поддержки. Проблемы наблюдались не только в Поволжье, но и в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, на Северном Кавказе и Дальнем Востоке, а также в некоторых странах Европы.

Сам сотовый оператор заявил ТАСС, что фиксирует проблемы с услугами связи в ряде регионов Поволжья. «МТС работает над их устранением», — сообщили в пресс-службе оператора.

Upd. (17.56): После 17.30 число сообщений о сбоях начало снижаться (со 121 в 17.15 до 70 в 17.45). У корреспондента «Татар-информа» связь заработала в 17.50.