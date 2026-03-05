news_header_top
Происшествия 5 марта 2026 14:31

В Татарстане и Кировской области поймали мошенников, присвоивших деньги участников СВО

В Татарстане и Кировской области задержали семерых человек, которых подозревают в крупном мошенничестве в отношении участников СВО. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, злоумышленники находили желающих заключить контракт с Минобороны и за деньги обещали «помочь» устроиться в тыловые подразделения. На самом деле выполнить такие обещания они не могли.

Кроме того, они обманом получали доступ к банковским счетам военнослужащих. После этого они похищали выплаты за заключение контракта и ежемесячное денежное довольствие.

Сейчас установлены 24 потерпевших. Общий ущерб превышает 44 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства и проверяют причастность фигурантов к другим эпизодам.

