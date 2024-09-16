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В Татарстане и еще шести регионах раскрыли картельный сговор по нацпроекту на 275 млн
В Татарстане и еще шести регионах России обнаружен картельный сговор, связанный с национальным проектом «Образование». Антимонопольная служба начала расследование против компаний, участвовавших в тендерах на поставку учебного и компьютерного оборудования. Ущерб от этого нарушения оценивается в 275 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по РТ.
Подозреваемыми являются четыре организации: «Сигма», «Империум», «А1» и индивидуальный предприниматель. Предполагается, что эти компании вступили в сговор для участия в тендерах на территориях Татарстана, Бурятии, Архангельской, Брянской и Новгородской областей. По предварительным данным, ущерб от действий картеля составляет 275 273 023 рубля.
В случае установления вины участников картельного сговора им могут быть назначены крупные денежные штрафы.
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