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В Татарстане и Чувашии с начала года поставили на воинский учет 329 мигрантов
В результате оперативно-профилактических мероприятий в Татарстане и Чувашии с начала года на воинский учет поставили 329 мигрантов. Соответствующую информацию сообщили в 384-м военном следственном отделе по гарнизону СК России.
Всего с начала года было проведено 12 оперативно-профилактических мероприятий «Нелегальный мигрант» на крупных строительных объектах в Казани и Чебоксарах.
«В результате проведенной работы на воинский учет в военных комиссариатах Республики Татарстан и Чувашской Республики в ноябре 2024 года поставлены 30 мигрантов, а всего в текущем году поставлены более 329 мигрантов, которые приобрели гражданство РФ», – говорится в сообщении.
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