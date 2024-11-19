В Татарстане грузовики с перегрузом ищут с помощью нейросетей

Бюджет Татарстана ежегодно теряет десятки миллиардов рублей из-за перегруженных грузовиков. Они разрушают дороги, мосты и путепроводы, провоцируют серьезные ДТП. Нарушителей правил теперь ищут в том числе с помощью нейросетей.

По данным Научно-исследовательского института автомобильного транспорта, один трехосный грузовик массой 40 тонн наносит дороге такой же вред, как 100 тыс. легковых автомобилей. Средняя стоимость ремонта одного километра дороги 4-й категории составляет 16 млн рублей. Перегруженные машины ежедневно выводят из строя два километра таких дорог.

В ближайшей перспективе в нормативное состояние необходимо привести не менее 85% опорной сети дорог (в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»). Без обеспечения их сохранности достичь этой цели невозможно.

В Татарстане половина сельских дорог республики требует ремонта и капитальных вложений. Единственное решение — весогабаритный контроль транспорта. С 2023 года им занимается Ространснадзор. Кроме того, полномочиями по контролю грузоперевозок наделена полиция (часть 20 статьи 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 года «О полиции», статья 12.21 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки грузов, правил буксировки»).

«В современных условиях обеспечение сохранности автомобильных дорог стало крайне актуальным. На наших дорогах появилось огромное количество большетоннажных грузовиков, при полной загрузке которых нагрузка на ось значительно превышает установленные нормативы и приводит к разрушению дорог. Работа, проводимая Ространснадзором, направлена на пресечение этих нарушений», — отметил заместитель начальника межрегионального территориального управления Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу Радик Рамазанов.

Контроль тяжеловесного транспорта производится на автоматических (АПВГК) и передвижных (ППВК) пунктах весогабаритного контроля. Оператором этих пунктов в Татарстане является ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Пункты весогабаритного контроля благодаря их мобильности можно использовать на любых участках дорог. С начала года с их помощью привлечено к ответственности 165 перевозчиков. Места установки пунктов выбирались в том числе на основе сведений, упомянутых в обращениях владельцев дорог и граждан. В 2024 году поступило более 20 таких заявлений.

АПВГК работают круглосуточно и без вмешательства людей. Превышение весовых параметров фиксируется автоматически. Результаты взвешивания передаются в Ространснадзор, где и принимают решение о привлечении собственников перегруженного автомобиля к ответственности.

«Недобросовестные перевозчики ищут способы избежать ответственности. Это и фиктивные договора аренды, и отказ от взвешивания, и проезд через автоматические пункты весогабаритного контроля с закрытыми государственными регистрационными знаками. Однако законодательство не стоит на месте. Уже принят закон о лишении водительского удостоверения за скрытые госномера. На стадии принятия — привлечение к административной ответственности по максимальной санкции за отказ от процедуры взвешивания. Рассматривается вопрос привлечения к ответственности арендаторов транспортных средств», — пояснил Рамазанов.

Грузовики со скрытыми номерами находят с помощью специального программного обеспечения. Приложение, используя возможности нейросетей, автоматически сопоставляет проезд тяжеловесного транспорта в зоне пункта контроля с данными, зафиксированными с помощью других камер. Отчет обрабатывается и направляется в Ространснадзор. За скрытые номера предусмотрено лишение права управления на срок от года до полутора лет (статья 12.2 КоАП РФ). Штрафы за перегруз достигают 400 тыс. рублей (статья 12.21.1 КоАП РФ).