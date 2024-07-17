В Татарстане грузовик задавил рабочего молочного комбината, возбуждено уголовное дело

На молочном комбинате в Высокогорском районе произошло ЧП со смертельным исходом.

По данным прокуратуры РТ, главный механик по транспорту и водитель предприятия, занимаясь ремонтом грузового автомобиля, не обеспечили должную безопасность работ. В итоге ремонтируемая машина начала неконтролируемое движение и наехала на одного из сотрудников. От полученных травм 64-летний мужчина скончался на месте.

По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».