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Происшествия 17 июля 2024 14:44

В Татарстане грузовик задавил рабочего молочного комбината, возбуждено уголовное дело

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На молочном комбинате в Высокогорском районе произошло ЧП со смертельным исходом.

По данным прокуратуры РТ, главный механик по транспорту и водитель предприятия, занимаясь ремонтом грузового автомобиля, не обеспечили должную безопасность работ. В итоге ремонтируемая машина начала неконтролируемое движение и наехала на одного из сотрудников. От полученных травм 64-летний мужчина скончался на месте.

По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».

Фото: © Прокуратура РТ

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