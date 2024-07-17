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В Татарстане грузовик задавил рабочего молочного комбината, возбуждено уголовное дело
На молочном комбинате в Высокогорском районе произошло ЧП со смертельным исходом.
По данным прокуратуры РТ, главный механик по транспорту и водитель предприятия, занимаясь ремонтом грузового автомобиля, не обеспечили должную безопасность работ. В итоге ремонтируемая машина начала неконтролируемое движение и наехала на одного из сотрудников. От полученных травм 64-летний мужчина скончался на месте.
По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».
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