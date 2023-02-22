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Происшествия 22 февраля 2023 20:39

В Татарстане грузовик вылетел с трассы и опрокинулся на бок, водитель в больнице

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В Бавлинском районе Татарстана грузовой автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся на бок, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

Фото: © «Татар-информ»

ДТП произошло сегодня на 1276 километре трассы М-5. 27-летний водитель грузовика Shacman двигался в сторону Оренбурга. В какой-то момент грузовик съехал с дороги и перевернулся.

Фото: © «Татар-информ»

Водителя госпитализировали с закрытым переломом ребер, сотрясением мозга и рваной раной правого глаза.

Фото: © «Татар-информ»

Причины ДТП устанавливаются.

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