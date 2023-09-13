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В Татарстане граждане определят публичные цели министерств
В Татарстане начинается процесс формирования публичных целей и задач органов исполнительной власти на 2024 год. Участниками этого проекта являются Минздрав РТ, Минкультуры РТ, Минобрнауки РТ, Минмолодежи РТ, Минспорта РТ и Минтруд РТ.
Сначала предложения относительно приоритетов органов власти на следующий год подготовят эксперты. Составы экспертных групп для каждого ведомства были утверждены Советом Общественной палаты РТ.
Среди отобранных специалистов — представители профессионального и академического сообществ, а также общественных организаций. Все они имеют значительный опыт работы и достижения в профильных областях. В рамках экспертных сессий им предстоит составить проектный перечень публичных целей и задач.
После изучения общественными советами министерств предложения экспертов окажутся вынесены на открытое онлайн-голосование. Оно в течение месяца будет идти на сервисе «Опросы жителей» портала госуслуг РТ. Татарстанцы смогут проголосовать за цели и задачи, которые считают приоритетными, а также предложить собственные варианты.
Из предложений, набравших наибольшее количество голосов, общественные советы шести республиканских министерств на итоговых заседаниях определят от пяти до семи приоритетов работы на будущий год.
В обсуждении смогут принять участие все заинтересованные граждане, СМИ, общественные и иные организации. Весь год ведомства будут отчитываться публично о реализации публичных целей и задач. По завершении года состоятся открытые общественные обсуждения результатов.
Публичное формирование приоритетных целей и задач министерств в Татарстане проводится ежегодно. В 2022 году в голосовании на портале госуслуг РТ приняли участие 36,3 тыс. человек. Они определили в общей сложности 38 приоритетов, которые должны быть достигнуты в текущем, 2023 году.
Подробно ознакомиться с приоритетами и отчетами об их исполнении можно на сайте проекта — publictasks.tatarstan.ru.
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